Alkolenker schrammte 200 Meter Leitschiene entlang

Der 36-Jährige hatte in der Nacht zum Samstag auf einer Landesstraße in Enns (Bezirk Linz-Land) betrunken einen spektakulären Unfall mit seinem Auto verursacht: Drei Mal touchierte er die Leitschiene und schlitterte insgesamt rund 210 Meter mit dem Wagen an der Stahlplanke entlang. Durch die Wucht der Kollisionen wurden beide Räder auf der Beifahrerseite ausgerissen.