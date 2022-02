Austria mit Goalie Pentz hat Top 6 im Visier

Die Violetten wollen absolut nichts riskieren, denn in den letzten vier Spielen des Grunddurchgangs geht’s um alles – sprich um den Einzug in die Meistergruppe der Top 6. „Da ist das Match morgen in Altach richtungsweisend. Weil wir als Siebter drei Punkte hinter dem angepeilten Platz sind“, weiß Pentz. Der selbst viel dazu beigetragen hat, dass die Chance der Austria aufs „obere Play-off“ noch lebt. Denn er kassierte in 18 Herbstpartien nur 22 Tore – die zweitwenigsten hinter Krösus Red Bull (12). Allerdings ging bei der Schmid-Truppe offensiv zu wenig. Daran wurde im Camp in der Türkei hart gearbeitet.