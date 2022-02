Dreister Schwindel mit „Wunderspray“ für Masken

Die Sorge der Menschen vor Corona lässt seltsame Geschäftsideen blühen. So bot eine Neo-Unternehmerin einen Spray für die Imprägnierung von MNS-Masken an. Der bestand lediglich aus Wasser, Salz und Alkohol und nützt laut Gutachten gar nichts. Das falsche Versprechen brachte die Frau am Mittwoch vors Landesgericht Korneuburg in Niederösterreich.