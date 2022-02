Wenn schlechte Noten die Ferienfreuden trüben

„Krone“:Nicht alle Tiroler Kinder können sich uneingeschränkt auf die Semesterferien freuen, weil die Schulnachricht nicht gut ausfällt. Wie können Eltern ihre Kinder nun am besten unterstützen?

Brigitte Thöny: Eltern können mit ihrem Kind besprechen, was nicht so gut gelaufen ist und warum. Und sie können gemeinsam einen Plan erstellen, wie in Zukunft die Lern- und Hausaufgaben sowie die Vorbereitung auf Schularbeiten eingeteilt werden.