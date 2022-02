Kein EM-Start nach schwerem Sturz

„Die Härte, die ich durch die Radsaison gewonnen habe, kannst du dir gar nicht im Training holen. Das ist schon ein großer Erfolg für meine Performance am Berg“, so die Einschätzung des Gaschurners in Bezug auf sein Offseason-Engagement beim Ländle-Radrennstall Team Vorarlberg. Ein Start bei der EM könnte jedoch in seinem jetzigen Zustand zu einer chronischen Verschlechterung führen. Das will der Montafoner keinesfalls riskieren.