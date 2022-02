„Neue Grenze“ erstickt immer mehr in Müll und Lärm

Seit auf deutscher Seite die A 94 München–Passau bis zur Grenzgemeinde Simbach fertiggestellt wurde, weicht der internationale Transitverkehr lieber über Braunau Richtung Autobahnauffahrt Ort im Innkreis aus. Und das bekommen die Anrainer an der B 148 schonungslos zu spüren. So auch direkt an der „Neuen Grenze“ in unmittelbarer Nähe zur Innbrücke. Vor allem der immense Lärm, aber natürlich auch der Feinstaub, der durch die Horden an Lkw entsteht, setzt den Menschen am Aubauernweg, der an die Bundesstraße angrenzt, zu. „Wir können kaum die Fenster aufmachen, weil es nicht nur laut ist, sondern es auch den ganzen Staub reinweht. Auch die Wäsche draußen aufzuhängen, kann man sich sparen. Gartenmöbel oder Fensterbänke muss man täglich abwischen. Und das Fernlicht erzeugt am Abend eine Dia-Show im Wohnzimmer. Es ist einfach unerträglich“, klagt Anrainerin Monika Hintermaier.