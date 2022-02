Entspannung pur in Bad Zell

„Es war wirklich toll“

„Es war wirklich toll. Wir haben zwei kleine Kinder, und so hatten wir seit langem wieder einmal einen freien Tag, an dem wir Zeit hatten, so richtig zu faulenzen“, erzählt Christian. Aufgrund von Corona mussten Sabrina und Christian ihren Thermentag mehrmals verschieben, aber jetzt hat es endlich geklappt: „Dafür war es jetzt umso besser!“ In Bad Zell setzt man nicht wie in Bad Ischl auf Sole oder wie in Bad Schallerbach auf Schwefel, sondern auf Radon. Das natürlich vorkommende Radon im Wasser der Therme Lebensquell wird auch gerne als Jungbrunnen beschrieben und wirkt leistungssteigernd und vitalisierend. „Das natürliche Heilwasser hat uns gestärkt, jetzt können wir wieder so richtig durchstarten!“