Steirer-Golfer: Zwischen Garagen-Schwung und Piste

Neo-Pro Niklas Regner schlug letzte Saison voll ein, hätte fast den Durchmarsch auf die European Tour geschafft. Der 23-Jährige kann locker vom Hocker in die Saison gehen: „Es ist meine erste volle Saison, ich hab keinen Druck“, sagt Regner, der in der Winterpause auch die Skipisten unsicher machte. „Die Berge und das Skifahren braucht ’Reggy’ wie die Luft zum Atmen“, lacht Manager Gerald Stangl. In Alicante und Abu Dhabi (mit dem Nationalteam) schlug sich Regner für die Saison ein. „Techniktraining war angesagt, damit der Schwung in Schwung bleibt“, zwinkert der Jungspund, der sogar daheim in seiner Garage Einheiten absolvierte. Aufgrund seiner Top-Kategorie kann der Steirer schon beim ersten von insgesamt sechs Südafrika-Turnieren am 10. Februar abschlagen.