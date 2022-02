Nach Rekord-Preisgeld in die Spendierhose

Anrufe, Nachrichten - das Handy klingelte ohne Unterlass. Lukas Nemecz aber freute sich über das nervige Gebimmel. Denn alle gratulierten dem Grazer zu seinem Karriere-Meilenstein. Platz drei bei der World Tour in den Emiraten. Bei seinem dritten Saisonturnier knallte der Golf-Pro gleich das erste Topergebnis hin. „Ich bin mega happy und auch stolz auf mich. Samstag habe ich mich bei zwei über Par auf den ersten neun Löchern nicht hängengelassen, bin geduldig geblieben“, strahlte der Grazer nach seiner 66er-Schlussrunde. Am Finaltag (der Sieg ging an den Dänen Nicolai Höjgaard/-20) war „Luki“ gleich on fire. „Auf den ersten zwei Löchern hab ich zwei Birdies weggefeuert. Ich war nicht nervös, hab von Anfang an auf Angriff gespielt.“ Der Lohn für den Auftritt kann sich sehen lassen - 83.083,99 Euro streifte der 32-Jährige ein. Das höchste Preisgeld seiner Karriere.