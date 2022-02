Standing Ovations für „Titanic“-Materialschlacht

Über 2200 Menschen waren bei der Jungfernfahrt der „Titanic“ im April 1912 an Bord - und genausoviele Geschichten gibt es zu erzählen. Es ist nicht leicht, bei einer derartigen Masse an Charakteren aller sozialen Schichten einzelne Schicksale hervorzuheben, um so die Katastrophe dem Publikum emotional näher zu bringen. Regisseur Simon Eichenberger schafft es aber: Martin Berger und Luzia Nistler rührten bei der Premiere als älteres Ehepaar Isidor und Ida Straus aus der 1. Klasse zu Tränen, Daniela Dett brachte als „Society-Groupie“ Alice Beane aus der 2. Klasse Schwung und Humor ins Stück und mit dem frischverliebten Paar aus der 3. Klasse, Kate McGowan (Hanna Kastner) und Jim Farrell (Gernot Romic), fieberte man bis zum Schluss mit.