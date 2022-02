Frau am Zebrastreifen umgefahren

Gekracht hat es am Montagmorgen in der Siebenstädterstraße. Ein 28-jähriger Sutofahrer hielt vor einem Schutzweg an, um einen Passanten über die Straße gehen zu lassen. Danach beschleunigte er wieder und wollte in eine Querstraße abbiegen. Gleichzeitig betrat aber eine 31-jährige Fußgängerin den Zebrastreifen - daraufhin krachte es. Die Fußgängerin wurde zu Boden gestoßen und zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu. Die Rettung brachte die Frau ins LKH Salzburg.