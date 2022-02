180.000 Euro ergaunert: Falsche Polizisten in Haft

Die Masche der Bande war jedes Mal die gleiche: Bei einem Anruf gab sich einer der Kriminellen als Polizist aus und erklärte den Pensionisten, der Sohn oder die Tochter habe einen schweren Unfall verursacht. Um eine sofortige Haft abzuwenden, sei eine Kaution – zumeist in fünfstelliger Höhe – zu hinterlegen. Eine „Kollegin“ komme das Geld abholen. Am 16. November des vergangenen Jahres wurde, wie berichtet, eine 85-Jährige in Klosterneuburg Opfer dieser Betrüger. Doch da waren die NÖ-Ermittler sowie polnische Fahnder der Bande längst auf der Spur. Und noch am selben Abend schlugen die echten Polizisten zu – Festnahmen!