Toshiba will sich in zwei Firmen aufspalten

Der japanische Mischkonzern Toshiba zieht Konsequenzen aus der Kritik an seinen strategischen Plänen und will sich statt in drei nur noch in zwei Firmen aufspalten. Es sei nun geplant, das Geräte-Geschäft inklusive der Speicherchip-Sparte abzuspalten, kündigte Toshiba an. Zugleich würden in den kommenden zwei Jahren an Aktionäre umgerechnet 2,6 Milliarden Dollar (2,3 Milliarden Euro) ausgeschüttet - dreimal so viel wie bisher vorgesehen.