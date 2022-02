Toshiba baut neue Chipfabrik um 964 Millionen Euro

Der japanische Technologiekonzern Toshiba will rund 125 Milliarden Yen (964 Millionen Euro) investieren, um die Produktion von Power-Management-Halbleitern zu verdoppeln. Man wolle eine Fabrik zentral gelegen in Japan bauen, um Chips herzustellen, die den Stromverbrauch in Autos, elektronischen Geräten und Industrieanlagen effizient steuern.