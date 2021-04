Übernahmeangebot von CVC: Toshiba lehnt ab

Bilanzskandal brachte Konzern an Rand des Abgrunds

Die 1875 gegründete Unternehmensgruppe gehört zu den bekanntesten Namen der japanischen Wirtschaft. Der desaströse Ausflug in das US-Atomgeschäft und ein Bilanzskandal hatten Toshiba jedoch Mitte des vergangenen Jahrzehnts an den Rand des Abgrunds gebracht.