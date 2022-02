„In dieser Dimension kann man nicht weitermachen“

Moosbrugger: Die Politik muss sich selbst klare Vorgaben machen. Der zentrale Punkt ist, dass Grünflächen einen höheren Schutzstatus und eine andere Verankerung in der Zukunftsvorsorge benötigen. Und auf den Flächen, die zur Bebauung zur Verfügung stehen, muss die Nutzungsdichte deutlich erhöht werden. Wenn man beispielsweise bedenkt, wie viele einstöckige Handelsgebäude es gibt, mit großen Parkflächen davor - das könnte man wesentlich effizienter gestalten, wenn mehr in die Höhe oder in die Tiefe gebaut wird. Darüber hinaus muss vermehrt Leerstand aktiviert werden. Gleichzeitig sollte man sich ernsthaft mit der Frage beschäftigen: Was braucht es langfristig überhaupt? Worauf kann man verzichten? Zum Schutz des Bodens wird es mitunter Schritte brauchen, die vielleicht einen schmerzlichen Eingriff bedeuten, aber dafür Flächen für die Zukunft erhalten. Je mehr Menschen diese Meinung teilen, desto schneller wird agiert werden. Die Schweiz geht hier einen sehr souveränen Weg.