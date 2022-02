Bargeld aus SB-Laden für Drogenkonsum gestohlen

Der Mann gestand nach anfänglichem Leugnen zunächst den Einbruchsdiebstahl sowie in weiterer Folge auch einen weiteren in dasselbe Objekt am 15. November des Vorjahres. Zudem gestand er auch, dass er in mehreren Zugriffen Lebensmittel in dem Selbstbedienungskiosk gestohlen hatte. Die Einbrüche verübte er nach eigenen Angaben, um seinen Suchtgiftkonsum zu finanzieren. Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt ordnete die Festnahme wegen Tatbegehungsgefahr an. Der 28-Jährige wurde in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.