Tränen der Freude auch bei Radstadts Obmann

„Keine hat es mehr verdient als Teresa“

Als Bronze feststand, ging es ihm wie allen in ihrem Umfeld, von Mama Roswitha, die daheim in Radstadt mitfieberte (siehe Olympia extra) bis Bruder Luis und Papa Alois, die in Peking vor Ort sind: „Ich habe Freudentränen vergossen. Weil es keine mehr verdient hat als die Teresa“, sagt Baueregger und spielt damit auf Pyeongchang an, wo sie sich mit Silber vor Augen „verlaufen“ hatte.