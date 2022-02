Betrunken im Pkw geschlafen: Polizisten attackiert

In der Nacht auf Freitag meldeten Anrainer bei der Polizei, dass vor einem Mehrparteienhaus in St. Andrä im Lavanttal eine Person bei laufendem Motor in einem Auto liege. Als die Beamten am Einsatzort eintrafen und den Mann (47) aufforderten, sich auszuweisen, reagierte dieser aggressiv und attackierte die Polizisten.