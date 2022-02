Fall Leonie: Vorerst keine Auslieferung aus London

Vor dreieinhalb Wochen hat ein Gericht in London der Auslieferung eines mittlerweile 23-jährigen Afghanen stattgegeben, der am Ableben der am 26. Juni 2021 in Wien-Donaustadt zu Tode gekommenen 13-jährigen Leonie beteiligt gewesen sein soll. Die Staatsanwaltschaft Wien ermittelt in diesem Zusammenhang gegen insgesamt vier Afghanen wegen Vergewaltigung mit Todesfolge. Die Auslieferung des Zweitältesten wird sich allerdings verzögern.