Fall Leonie: Verdächtiger (22) vor Auslieferung

In Hotel in London gefasst

Der 22-Jährige war nach der Tat, die sich am 25. Juni in Wien zugetragen hatte, geflohen und hatte sich offenbar als Flüchtling ausgegeben. Er gelangte durch einen Schlepper in Nordfrankreich auf ein Boot und in weiterer Folge über den Ärmelkanal nach Großbritannien. Dort suchte der Afghane um Asyl an. Am 29. Juli wurde er schließlich von Ermittlern in einem Hotel in Whitechapel in London festgenommen und befindet sich seither in Auslieferungshaft.