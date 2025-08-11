Jugendliche attackieren Mann (43): Schuss fällt

Wenig Details zu Schussabgabe

Das Quartett raubte dem Mann eine Bauchtasche, einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag, die Schlüssel sowie eine Bankomatkarte. Im Verlauf des Überfalls soll laut Bericht ein Schuss gefallen sein. Wer den Abzug betätigte und ob dieser versehentlich ausgelöst wurde, wurde vorerst nicht bekannt gegeben. Bei dem Schuss vermuten die Ermittler, dass es sich um das Abfeuern einer Schreckschusswaffe handelte. Es wurden keine Spuren gefunden, die auf eine echte Waffe hindeuteten.

Hinweise auf Verdächtige erbeten

Der 43-Jährige wurde verletzt in ein Spital gebracht, die Polizei bittet um Hinweise zu den Tatverdächtigen. Das Opfer konnte bisher nicht einvernommen werden, gab bei der ersten Befragung aber an, dass er vermute, dass die Täter arabischer Herkunft seien.