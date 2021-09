Fall Leonie: Im Schlepperboot über den Ärmelkanal

Der bereits mehrfach vorbestrafte 22-Jährige dürfte vermutlich per Zug nach Nordfrankreich gelangt sein. Dort gab er sich als Flüchtling aus, gelangte durch einen Schlepper auf ein Boot und auf diesem Weg über den Ärmelkanal nach Großbritannien. Am 18. Juli reiste er ein und suchte um Asyl an, gab dabei gegenüber den Grenzbeamten in Kent - um seine wahre Identität zu verschleiern - einen falschen Namen und falsche Informationen an, berichtete die „Daily Mail“.