„Langschläferin“ Lisa ist in China nun hellwach

Auf Platzierungen schaut sie nicht, die eigene Leistung steht im Vordergrund. „Es sind so viele Dinge dabei, die man eh nicht beeinflussen kann - die Gegner etwa“, weiß Lisa. Doch für China hat sie alles unternommen, um in Top-Form zu sein. „Ich habe daheim meinen Rhythmus umgestellt. Die ersten Tage um 6 Uhr aufzustehen war nicht einfach, denn sonst bin ich eher eine Langschläferin“, lacht die Olympionikin, die dementsprechend früher ins Bett ging. „Es ist lustig, wenn man um 19 Uhr schlafen geht und gefühlt mitten in der Nacht aufwacht. Mit der Zeit ist es immer besser gegangen, um 3 oder 4 Uhr bin ich teilweise schon vor dem Wecker munter geworden.“