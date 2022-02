„Ich hoffe, dass das keiner mehr erleben muss“

Teresa Stadlober musste vor wenigen Tagen ernsthaft um ihre Teilnahme bei Olympischen Spielen bangen. Die Radstädterin lieferte bei den vorgeschriebenen PCR-Tests vor dem Abflug nach Peking ein positives Resultat ab. Der Traum vom Start in China drohte zu platzen. „Die drei Tests danach waren negativ, daher gehe ich von einem falsch-negativen aus“, meint sie rückblickend. Wodurch sie zwar verspätet, aber doch rechtzeitig ins Reich der Mitte kam, um am Mittwoch (8.45 Uhr) mit dem Skiathlon ihr erstes Rennen in Angriff zu nehmen.