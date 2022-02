Weiter Corona-positiv: Kramer verpasst Olympia!

Kramer weiter vom Pech verfolgt

Bei Großereignissen will es für die aktuell beste Skispringerin der Welt weiterhin nicht klappen. Als Favoritin beider WM-Einzelbewerbe in Oberstdorf war die Salzburgerin im Vorjahr an einer Jury-Entscheidung bzw. ihren Nerven gescheitert. Damals erhielt sie jeweils „Blech“, nun muss sie als sechsfache Saisonsiegerin überhaupt zuschauen. „Sara war zuletzt in Top-Form und wäre für Peking unbestritten unsere größte Medaillenhoffnung gewesen“, sagte Stecher.