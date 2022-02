Kramer bis Kasai: Große Namen fehlen bei Olympia

Sofia Goggia (fraglich): Die Italienerin ist eine starke Wackelkandidatin. Die Saison-Dominatorin in der Abfahrt zog sich am 23. Jänner im Super-G in Cortina eine schwere Knieverletzung zu: Kreuzbandanriss, Kniestauchung, „kleine Fraktur“ im Wadenbein. Die 29-Jährige verzichtete auf eine Operation und hofft, mit physiotherapeutischen Behandlungen doch noch bei den Spielen starten zu können. Die Speed-Rennen der Frauen in Yanqing stehen am 11. (Super-G) und am 15. Februar (Abfahrt) auf dem Programm. In der Abfahrt wäre Goggia bei vollen Kräften klare Gold-Favoritin gewesen.