Sexhandelsring zerschlagen: Zehn Kinder gerettet

Bei der Zerschlagung eines Sexhandelsrings in Panama und Costa Rica haben die Behörden zehn Kinder gerettet. „Die Opfer in diesem Fall sind zwischen vier und 16 Jahre alt“, sagte der leitende Staatsanwalt Emeldo Márquez am Freitag. Drei Verdächtige seien festgenommen worden, es handle sich dabei um enge Verwandte der Kinder.