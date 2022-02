Orchideen sind Königinnen unter den Blumen

Pflegetipps für zu Hause

Die Königin der Blumen gibt es bei Handlbauer in rund 40 Sorten und Varianten, darunter auch Frauenschuh- oder Kapuzenorchideen. Damit man keine „Dramaqueen“ am Fenster stehen hat, empfiehlt er: „Einmal pro Woche Wasser in den Übertopf gießen, die Orchidee trinken lassen und nach einer halben Stunde Wasser wieder abgießen.“