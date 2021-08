Wie sich die Luftfahrt in der Krise neu erfindet

Die Zeit dafür ist gut: Passagier- und Frachtflugzeuge sind aktuell günstig zu kaufen oder zu leasen, altes, teures Personal wurde während der Krise gekündigt oder in Pension geschickt. Die ungarische Billig-Fluglinie Wizz Air will bis 2030 bis zu 500 Flugzeuge betreiben - dreimal so viel wie aktuell. Im vergangenen Jahr hatte die Airline 1000 Piloten gekündigt, nun wolle man in den nächsten Jahren wieder bis zu 4600 neue Piloten ausbilden oder anstellen.