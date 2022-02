Immer mehr konkrete Umsturzfantasien auf Telegram

Zu den Zeiten, an denen Proteste stattfänden, gebe es in dem Messenger „besonders viele konkrete Umsturzfantasien“, so Kramer zum „Handelsblatt“. Einerseits finde man bei Telegram Nutzer, die ihrem Ärger auf „sehr drastische“ Weise Luft machen würden, andererseits würden sich in dem Dienst auch Querdenker, Reichsbürger und hauptsächlich Rechtsextremisten versammeln. „Es geht also auf Telegram auch ganz klar um den Erstkontakt in die nicht-extremistische kritische Masse, um ohne großen Aufwand zu rekrutieren und zu mobilisieren“, warnte Kramer.