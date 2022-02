Betrüger nahm Senior seine Ersparnisse ab

Im Februar 2020 wurde ein 73-jähriger Pensionist aus dem Mühlviertel auf eine Geldanlageform aufmerksam. Ein Broker versprach dabei hohe Gewinne. Diese angeblichen Gewinne sowie die eingezahlten Beträge werden jedoch offensichtlich nicht an die Anleger ausbezahlt. Der 73-Jährige tätigte im Zeitraum von Februar 2020 bis Mai 2021 insgesamt 14 Überweisungen an verschiedene Banken im Ausland, u.a. nach Litauen, Thailand, Großbritannien. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ergibt sich eine Schadenssumme eines fünfstelligen Eurobetrags. Weiters überwies der Pensionist Mitte Jänner 2022 einen vierstelligen Betrag an eine Bank in Deutschland. Trotz schriftlichem Rückforderungsantrag erfolgte keine Rückerstattung, da der Geldbetrag bereits weitertransferiert worden war.