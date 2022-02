Humorvolle Selbstmordgedanken im Theater

177 Folgen „SOKO Kitzbühel“ haben Ferry Öllinger und Kristina Sprenger gemeinsam gedreht: „Wir haben immer eine Fetzengaudi gehabt und uns auch beruflich sehr geschätzt“, denkt Sprenger gerne daran zurück. Jetzt führt sie das Stück „Arthur & Claire“ am Linzer Theater Phönix wieder zusammen, wenn auch in ganz anderen Rollen. Denn sie spielen zwei Selbstmordkandidaten: „Die beiden Figuren treffen aufeinander und diese Begegnung verändert alles. Sie wollen sich quasi gegenseitig davon überzeugen, dass ihr jeweiliges Schicksal schlimmer ist als das des anderen, und so das Gegenüber vom Weitermachen überzeugen. In dieser Auseinandersetzung entsteht in ihnen wieder Lebensenergie“, erklären die Darsteller die Dynamik von Stefan Vögels Stück. Regie führt im Phönix Christine Wipplinger.