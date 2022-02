„Gegen Betonpolitik“: Jetzt Demo vor SPÖ-Zentrale

Nach der Räumung des Protest-Camps (siehe Video oben) der Umwelt-Aktivisten in der Hausfeldstraße, die gegen den Bau der Stadtstraße protestierten, findet derzeit eine Demo vor der Wiener SPÖ-Zentrale statt. Man wolle sich damit gegen die „Betonpolitik“ von Bürgermeister Michael Ludwig und Stadträtin Ulli Sima stellen. „Ludwig stellt sich mit Räumung und Massenrodung eiskalt gegen Jugend und klimagerechte Zukunft. Aber unser Widerstand gegen dieses fossile Autoprojekt ist unaufhaltbar“, so die Organisation „Fridays for Future“ kämpferisch.