Protest-Camp-Räumung in Wien: Erste Festnahmen

Nach der wochenlangen Besetzung der Lobau-Baustelle in der Hausfeldstraße in Wien ist am Dienstag die Polizei zum Camp der Umwelt-Aktivisten angerückt. Bereits in den vergangenen Tagen hatten immer wieder Gerüchte rund um eine Räumung die Runde gemacht. Am Dienstag war es schlussendlich so weit. Die Räumung verlief zunächst ruhig, allerdings verbarrikadierten sich am späteren Vormittag zwei der Aktivisten und ketteten sich an. Es kam zudem zu ersten Festnahmen, als eine Sperre mit Zäunen durchbrochen wurde.