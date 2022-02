Ludwig: „Gesprächsangebote leider erfolglos“

Anstieg der Mieten, Wachsen des Speckgürtels

Als weiteren Grund für die Notwendigkeit der Stadtstraße nannte Ludwig auch leistbares Wohnen. Dieses würde in der schnell wachsenden Stadt immer knapper werden, und damit zu höheren Mieten führen. Ohne Stadtstraße würde zudem der „Speckgürtel um Wien schneller wachsen, was einen Anstieg des Pendlerverkehrs und des Bodenverbrauchs zur Folge hätte“, so Ludwig. Der Bürgermeister verwies zudem darauf, dass der Öffi-Ausbau in der Stadt stets Vorrang habe, mit Blick etwa auf die U2-Verlängerungen in die Seestadt.