Lkw vor Augen: Überschlag nach Ausweichmanöver

Spektakulärer Verkehrsunfall am Montag im Tiroler Außerfern: Nachdem ein Lkw in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten war, riss ein entgegenkommender Autolenker das Lenkrad um und krachte gegen eine Hangsicherung. Der Wagen überschlug sich daraufhin und kam auf der Fahrbahn am Dach liegend zum Stillstand. Der 21-jährige Pkw-Fahrer zog sich dabei „nur“ leichte Verletzungen zu.