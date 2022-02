Vizebürgermeister rückt in Fokus der Chat-Affäre

Einem der Empfänger soll es nun an den Kragen gehen – zumindest wenn es nach der Halleiner SPÖ um Stadtchef Alexander Stangassinger geht. „Vizebürgermeister Florian Scheicher war scheinbar eine zentrale Schlüsselfigur in der Chat-Affäre“, sagt Markus Schörghofer, Klubvorsitzender der SPÖ. Scheicher müsse abtreten, er sei „nicht mehr in der Lage für die Stadt Hallein zu arbeiten.“ Und: Seinen Vorsitz in der Disziplinarbehörde in der „Causa Amtsleiter“ müsse er sofort niederlegen. Gegen den suspendierten Spitzenbeamten läuft bekanntlich ein Disziplinarverfahren.