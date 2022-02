Ein „Lockruf“ aus der ICE! Doch Setzinger sagte ab

Oliver Setzinger ist in Hochform! Nachdem der ehemalige Eishockey-Nationalspieler im Sommer seine Profikarriere beendet hat, geigt der „Donau-Gretzky“ nun im Amateur-Eishockey. Bei Zeltweg und Weiz zeigt der 38-Jährige, was er noch immer draufhat. Das blieb auch in der höchsten Eishockey-Spielklasse, der ICE-Hockey-League, nicht unbemerkt. Es gab sogar eine Anfrage. Setzinger hätte sogar bis Saisonende einen Vertrag bekommen - doch der Ex-99ers-Kapitän sagte ab...