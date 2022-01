Drogenkauf endet für Burschen mit Messerstecherei

Mit mehreren Stichwunden hat ein 17-Jähriger am Sonntag gegen 18.15 Uhr in Wien-Liesing bei einer Wohnung Hilfe gesucht: Bei dem Versuch, Suchtmittel zu kaufen geriet der Bursche mit einem derzeit noch unbekannten Täter in einen Streit. Dabei soll der Unbekannte ein Messer gezückt und auf das Opfer eingestochen haben.