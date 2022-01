Einbrecher plünderte in Stanzach ein Geschäft

Der Einbrecher dürfte in Zeit zwischen Samstagabend gegen 18 Uhr und Sonntagmittag zugeschlagen haben. „Der Unbekannte schlug bei einem Geschäft in Stanzach eine Fensterscheibe ein, gelangte so in das Innere des Geschäftes und durchsuchte die Räumlichkeiten“, heißt es seitens der Polizei.