Skiurlauber verirrte sich in Bad Kleinkirchheim

Auf dem Heimweg verirrt

Weil das Handy nicht, wie angenommen, im Auto, sondern in der Unterkunft war, wollte der Mann es dort holen. Aber er verirrte sich und konnte später in der Unterkunft angetroffen werden. In der Zwischenzeit suchte bereits ein Team aus Feuerwehren und Polizei nach dem Abgängigen.