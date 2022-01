Weniger Lawinen durch Beweidung der Almflächen

Werden Bergwiesen nicht gemäht, wachsen laut Mair die Grashalme außerdem quasi in die Schneedecke hinein. Rutscht darauf dann der Schnee in Form von Lawinen ab, könne er die Grasnarbe mitreißen. „Und im Sommer stellen diese offenen Grasnarben in der Folge Probleme bei Starkregen dar. Denn dann dringt in kurzer Zeit viel Wasser in den Boden ein, was wiederum zu gefährlichen Vermurungen führt.“