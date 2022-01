Satire zum Nachdenken mit den „Herrgottszeiten“

Eigenkompositionen sind die Würze des Hörspieles

Ein Hörspiel ohne Musik ist wie eine Suppe ohne Salz. Die notwendigen musikalischen Elemente zur Abrundung der Texte wurden von Sebastian Schweiger komponiert. Man kann sie in drei Kategorien unterteilen: Musik zur Untermalung des Hörspiels, Musik in der Story und Radio Hits. Radio Hits deshalb, da ein fiktiver Radiosender namens „Wolke 1“ ein satirisches Spiegelbild der beliebtesten Sender im Land darstellt und einen wichtigen Teil im Plot des Hörspiels ausmacht. Hierzu betont Klieber: „Musikalisch war es unser Anliegen, eine Mischung aus Satire und hochwertiger Produktion zu schaffen. Ja, die meisten Songs können mit einem Augenzwinkern angehört werden, trotzdem steht die Qualität an erster Stelle. Die Musik unseres Hörspiels ist professionell komponiert, eingespielt und produziert. Satire hin oder her, wem die Musik gefällt, der wird Freude an ihr haben.“