Brüder mit Drogen und falschen Impfpässen ertappt

Auch Versteck in Wald entdeckt

„Bei der anschließenden freiwilligen Nachschau in der Wohnung des 17-jährigen Österreichers im Bezirk Innsbruck-Land, die er gemeinsam mit seinem 15-jährigen Bruder bewohnt, stellten die Polizeibeamten schließlich über 1100 Gramm portioniertes und verpacktes Canabiskraut, zwei gefälschte Impfpässe, zwei Mobiltelefone, eine geringe Menge Suchtgift in Pulverform sowie einen hohen vierstelligen Bargeldbetrag sicher“, heißt es seitens der Exekutive. Außerdem wurde am Freitag bei weiteren Ermittlungen in einem Waldstück in der Nähe der Wohnung ein Tresor, eine Sporttasche und zwei Müllsacke entdeckt, in denen weitere rund 500 Gramm Canabiskraut versteckt waren. „Auch dies konnte den beiden Brüdern zugeordnet werden“, so die Ermittler.