Aufgeteilte Republik | Doskozils klare Worte

Wie sich die Parteien die Republik aufteilen - darüber wissen wir seit gestern Abend mehr als bisher Bescheid. Denn da tauchten die sogenannten Sideletters zu den Koalitionsvereinbarungen zwischen Türkis und Blau 2017 und Türkis und Grün zwei Jahre später auf. Öffentlich werden für gewöhnlich ja nur die Koalitionsvereinbarungen. In den geheimen Sideletters verbergen sich vor allem die Postenabsprachen. Zunächst tauchte das türkis-blaue Papier auf, das seit wenigen Tagen offenbar Teil eines Ermittlungsaktes der WKStA ist. Sebastian Kurz und Heinz Christian Strache vereinbarten darin die Aufteilung des Staates von Justiz über EU-Institutionen bis zu ORF und Staatsbesitz. Kurz nach dem Kurz-Strache-Papier wurde auch der Kurz-Kogler-Sideletter gestreut. Dabei halten die Koalitionäre unter anderem fest, dass die ÖVP den Präsidenten des Verwaltungsgerichtshofes nominieren darf, sofern dieser nachzubesetzen ist. Beim Vizepräsidenten, so das Papier, wären die Grünen dran. Festgelegt sind auch die Aufteilungen am Verfassungsgerichtshof und in der Nationalbank, den EU-Kommissar 2024 darf wiederum die ÖVP nominieren, falls zu dieser Zeit die Koalition noch am Ruder wäre. Auch für die Staatsbeteiligungen wurde ein exakter Schlüssel festgelegt. Aber immerhin hat man auch zu Papier gebracht: „Grundsätzlich ist festzuhalten, dass die Besetzungen auf Basis von Kompetenz und Qualifikation erfolgen.“ Ist doch ehrenwert, oder?