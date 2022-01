Brief von Wut-Direktorin spaltet Online-Community

„Verpflichtet Verordnungen durchzusetzen“

Die Meinungen zur Wut-Direktorin im Netz sind kontrovers – einige Beispiele: „Die Direktorin hat vollkommen recht. Wenn die Eltern nicht in der Lage sind, die Kinder richtig zu erziehen, dann muss es notgedrungen zu solchen Maßnahmen kommen. “ – „Diese Direktorin gehört mit sofortiger Wirkung entlassen und soll auch nicht mehr in diesem Beruf arbeiten dürfen.“ – Die Direktorin repräsentiert in der Schule die Republik und ist verpflichtet, Verordnungen umzusetzen.“ – „Ja es gibt eine Maskenpflicht an Schulen. Pflichten sind in einem Rechtsstaat einzuhalten.“ – „Die Frau entlassen, als Pädagogin ist sie unfähig.“