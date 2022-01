Nächtliche Räumung? Lobau-Aktivisten warten weiter

„Alles deutet darauf hin, dass die Baustellenbesetzung in der Hausfeldstraße heute Nacht von der Polizei geräumt werden soll“, twitterten die Lobau-Aktivisten am Donnerstag aufgeregt. Bereits vor einigen Tagen hatte es erste Gerüchte wegen einer möglichen Räumung gegeben. Passiert ist in den Nachtstunden allerdings nichts. „Kommt die Polizei heute noch?“, fragte man sich im Protestcamp daraufhin in den frühen Morgenstunden des Freitags.