Lobau-Besetzer haben „schlaflose Nächte“

Die Aktivisten schreiben Geschichten

Auch wenn die Aktivisten nun von schlaflosen Nächten aufgrund der drohenden Räumung geplagt sind - freiwillig das (Bau-)Feld räumen werden sie nicht. „Auch wenn eine Räumung der Baustellen jederzeit als Option im Raum steht - wir werden nicht aufhören zu protestieren, denn hier geht es um unsere Zukunft“, so Lucia Steinwender, Sprecherin von „LobauBleibt“. In der Zwischenzeit hat die Bewegung auch eine eigene achtseitige Zeitung in einer Auflage von 100.000 Stück angefertigt. Darin widerlege man „nachweislich falsche Behauptungen zur Stadtautobahn“ und stelle Personen der Bewegung vor. Sogar die Vorsitzende der Jungen Generation in der SPÖ, Claudia O’Brien, spricht sich darin gegen die Stadtstraße aus.