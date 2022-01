18 Monate bedingte Haft für Wiederholungstäter

Bereits in der Vergangenheit scheinen Schlägereien eine besondere Spezialität eines 32-jährigen Bregenzers gewesen zu sein. Acht einschlägige Vorstrafen machen dies recht deutlich. Am Donnerstag kam nun eine neuerliche Verurteilung am Landesgericht Feldkirch dazu. Dafür fasste der Brutalo 18 Monate Haft aus - wegen einer ganzen Reihe mildernder Umstände allerdings auf Bewährung.